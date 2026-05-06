Ｊ１鹿島が渋滞緩和とＣＯ２削減に向けた異例の取り組みを行った。明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１５節水戸戦（６日・メルスタ）において、通常は貨物専用駅として稼働している「神栖駅」から「鹿島サッカースタジアム駅」に向かう特別列車を運行した。＊＊＊この日は将来的な定常運行に向けた実証実験として運行が行われた。約５倍の倍率を勝ち抜いた約１８０人のサポーターが２両編成の車両に乗り込み、片道約１０キ