◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）ツアー４勝の河本結（リコー）はプロアマ戦に出場し、初のメジャー制覇に向けて最終調整した。西コースで３年ぶりに開催。前回の２０２３年大会は予選落ちを喫した河本は「西が断然、むずい。グリーンの硬さとハザードと風とマネジメントが求められるものがメジャーだ