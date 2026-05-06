◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人がヤクルトに完封負けを喫し、３カード連続負け越しとなった。先発の竹丸和幸投手がプロ初被弾となるプレーボール弾を浴びるなど２被弾して７回途中、自己最多の５失点。４勝でハーラートップに並んでいたヤクルト・山野投手との投げ合いで敗れ、プロ２敗目を喫した。打線も今季初めて２試合連続で８人の野手が同じ並びとなったが、今季４度目の完封負けと機能