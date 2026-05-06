◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）ヤクルトは巨人に勝利し２カード連続で勝ち越しに成功した。初回先頭。並木が竹丸の初球１４６キロ、高めの直球を振り抜き左翼席に運んだ。ダイヤモンドを一周すると笑顔でナインとタッチを交わし「初球から思い切りいきました。先制のホームランになってよかったです」と今季１号を喜んだ。先頭打者弾はプロ３本目。初回、初球のプレーボール弾は初となった。