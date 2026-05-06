俳優の鶴見辰吾、女優の川上麻衣子が６日、東京・新宿区の東京グローブ座で開幕する舞台「リプリー」の初日前会見に主演の上田竜也らと登壇した。１９６０年にアラン・ドロン主演で「太陽がいっぱい」の邦題で映画化された小説が原作で、日本では舞台初上演。鶴見と川上は、主人公のトム・リプリーに息子のリチャードを連れ戻すように依頼する夫婦を演じる。鶴見と川上は、それぞれＴＢＳ系「３年Ｂ組金八先生」で印象的な生