ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地ヒューストンでのアストロズ戦に先発登板し、７回４安打２失点で敗戦投手となった。２回と３回にそれぞれソロアーチを浴びたものの、いずれも最少失点。投手に専念し、打席に立つことなく試合を終えたが、大谷不在の打線は８回に何とか１点を返すことがやっとで１―２で敗れた。今季の大谷は２シーズンぶりに開幕から二刀流で挑み、この日が６試合目の先発。防御