◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１５節札幌２―０長野（６日・大和ハウスプレミストドーム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌はホームでＪ３長野を２―０で下し、Ｊ２優勝した２０１６年以来、１０年ぶりの５連勝を飾った。序盤から主導権を握り、前半４０分、ＤＦ高尾瑠（２９）の右クロスをＭＦ荒野拓馬（３３）が今季初得点となるヘディング弾を決めて先制。後半３９分には右サイドを突破したＦＷティラパット