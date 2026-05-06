世界最強のロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズが、２０２３年にリリースされ高い評価を得たアルバム「ハックニー・ダイアモンズ」に続く約３年ぶりの新作アルバム「フォーリン・タングス」を７月１０日にリリースすることを発表した。米紙ワシントン・ポストなどが５日、報じた。同アルバムはグラミー賞受賞プロデューサーのアンドリュー・ワットと再びタッグを組み、先行シングル「イン・ザ・スターズ」が現在配信中と