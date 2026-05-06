◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節ＦＣ東京―千葉（６日・味の素スタジアム）６月の北中米Ｗ杯で日本史上歴代最多５度目のＷ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、６日の第１５節・千葉戦で、右ハムストリング肉離れのケガから約１か月半ぶりに復帰し、メンバー入り。後半２５分から投入され、９戦ぶりの出場を果たした。長友は左サイドバックとして開幕から３月１４日の第６節・水戸戦ま