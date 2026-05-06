卵とねぎだけでパパッと作れる、節約おかず。ふんわりとした卵に、甘酸っぱいケチャップあんがとろりとかかり、シンプルながら満足感のある味わいに仕上がります。家にある材料で手軽に作れるので、平日のごはんやレジャー帰りにも頼れる一品です。『ねぎ卵のケチャップあんかけ』のレシピ材料（2人分）卵……4個万能ねぎ……1/2束（約50g）塩……少々〈A〉水……大さじ4砂糖……大さじ1トマトケチャップ……大さじ1塩……小さじ1/