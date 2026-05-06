ドル円１５６．５０近辺、ユーロドル１．１７３０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は156.45近辺、ユーロドルは1.1730近辺での推移。ドル円は日本時間午後に157.70台から155.04レベルまで急落した。市場には再び当局の介入観測が広がった。その後は下げ渋りとなり、現在の156.50付近が戻り高値となっている。 ユーロドルは1.1692付近を安値に買いが継続。ロンドン朝方に1.1743付近まで買われ、