メインシナリオ…4月30日の急落後はもみ合いを続けている。210円台では底堅い動きを見せており、戻り歩調で推移するとみられる。その場合は、転換線の213.54が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、215円の節目、ボリンジャーバンド＋１σの215.76、4月30日の高値216.60、2008年1月8日の高値217.34、220円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、一目均衡表の雲の上限の211.34、今日