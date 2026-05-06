日本時間１６時５０分に仏非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（4月）16:50 予想46.5 前回46.5 （非製造業PMI（購買担当者指数）)