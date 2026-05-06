◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2026年5月6日東京D）巨人は6日、ヤクルトに0―5で敗戦。ドラフト1位・竹丸和幸投手（24）は6回2/3を5失点で2敗目を喫した。竹丸は初回、1番・並木への初球を左越えにソロ被弾。さらに増田に左前適時打され、この回2点を失った。竹丸はプロ6試合目の登板で、被本塁打も初回の失点も初めてだった。2回から5回までの4イニングは、許した走者は4番・内山への1四球のみで無安打。立ち直った