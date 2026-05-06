元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が6日に放送された日本テレビ「坂上忍の勝たせてあげたいTV第80回日本選手権競輪G1」にゲスト生出演。フィギュアスケート引退後にガールズケイリン選手への転向する意志があったことを明かした。スタジオトークでMCの坂上忍から「成美ちゃんはガールズケイリンに誘われてたの？」と尋ねた。高橋さんは「そうです。引退してからしばらく毎年誘われていた」とフィギ