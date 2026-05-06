お笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（53）が5日放送のTBS系「バナナサンドSP」に出演。元NKKアナウンサーで妻の神田愛花（45）に怒られた話を明かした。日村は「最近怒られた話」をテーマに切り出した。「俺はこの前、奥さんにね、ドジャースの（フレディ）フリーマンって知ってる？フリーマンにあれだね、ちょっと似てるね？って言ったら、『やめてよ！』って」と爆笑しながら説明。「フリーマンは格好いいからね」とフォローを