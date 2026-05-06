【第31話】 5月6日公開 第30話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月6日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第31話を竹コミ！で無料公開した。 集まった上級娼婦たちの前で、スピノーサは月の天子救出のための計画開始を宣言する。計画を進めるために、リリーオンは追放されたイーリスを連れ戻すためクレオメの鏡へと侵入