【「刃牙らへん」1巻完全無料】 開催期間：5月6日～18日 「刃牙らへん」のページ 【拡大画像へ】 秋田書店は5月6日から18日まで、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」の1巻分をチャンピオンクロスで無料公開する。 この無料公開は、チャンピオンクロスの会員が100万人を突破したことを記念したキャンペーン。会員限定で無料公開される話を含む場合があるため、会員