南陽市によりますと、きょう午後１時４０分頃、山形県南陽市下荻地内でクマ１頭が目撃されました。 目撃されたのは、体調およそ７０センチメートルの子グマとみられています。 現場は、下荻多目的集会施設から南におよそ４００メートルの県道山形南陽線の歩道上です。 市が注意を呼びかけています。