「ちくわとミニトマトのごまあえ」【画像で見る】トマトの赤で食卓にいろどりもプラス「ちくわとミニトマトのごまあえ」加熱しないでもそのままおいしく食べられる「ちくわ」。色々な味付けに合うので、忙しい時のもう一品にもとても役立ちます。今回はちくわを使った、火を使わずにすぐに作れる副菜をご紹介します。＊＊＊■ ちくわとミニトマトのごまあえ たっぷりの黒ごまが味に深みをプラスたっぷりの黒ごまの風味で味わい