愛知県豊田市の国道で車同士が衝突。そのはずみで1台が水路に転落し、高齢の女性がけがをしました。 【現場の画像】垂れ下がった柵 水路にはヘッドライトのあたりまで水に浸かった軽乗用車 愛知･豊田市 （小川実桜アナウンサー）「橋の下に黒い乗用車が1台見えます。手前の手すりには、黄色いテープが張られています。ここから車が1台転落したとみられます」 道路から垂れ下がった柵。その下の水路には、ヘッドライ