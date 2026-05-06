◇プロ野球セ・リーグ阪神2−0中日(6日、バンテリンドーム)阪神の郄橋遥人投手が圧巻の3試合連続完封勝利を記録しました。立ち上がりから2者連続三振を奪うと、テンポよく5回まで2安打無失点投球。中日の郄橋宏斗投手と投手戦をみせます。それでも6回には自らの安打でチャンスメークすると、1番の郄寺望夢選手の1号2ランで先制。援護を受けた左腕は、終盤に入っても中日打線を寄せ付けず。9回108球、2安打、10