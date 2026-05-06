◇セ・リーグ中日0―2阪神（2026年5月6日バンテリンD）中日の先発・高橋宏斗がセ・リーグ記録に迫る、自己新15奪三振の力投を見せた。これまでの自己最多は13奪三振だった。この日は4月までに3完封男の阪神・高橋遥人との“高橋対決”。序盤から予想されたとおりの白熱する投手戦が展開された。高橋は初回こそ三振を奪えなかったものの、4回と7回の3奪三振を含め、その後は8回まで毎回三振を奪い、阪神打線のバットに