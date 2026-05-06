「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・プロアマ戦」（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）昨年の同大会、熱発がありながら単独首位で最終日を迎えた藤田さいき（４０）＝ＪＢＳ＝と、申ジエ（３８）＝韓国＝との一騎打ちとなり、プレーオフの末に、申ジエが勝利。藤田は「１５番あたりから記憶がない」と、ホールアウト後は崩れ落ちてそのまま救急搬送されるという激闘を演じた。その２人が、予選ラウンドは同組で回る。