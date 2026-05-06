大関安青錦大相撲夏場所（10日初日・両国国技館）でかど番の大関安青錦が6日、東京都中央区の荒汐部屋での稽古中に左足首を負傷し、稽古を途中で切り上げて病院に向かった。先場所で骨折した左足小指も万全ではなく、夏場所へさらに不安が増す状況となった。出稽古の安青錦は申し合いの8番目に強引な投げを打つような動きの後、若元春の攻めを土俵際で残そうとした際に痛めたとみられる。背中から倒れ、うめくような声を出して