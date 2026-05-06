5月5日、女優の山本舞香が自身のInstagramを更新。第一子妊娠を発表し、祝福する声が広がっている。山本は、《第一子を授かりました》と、こどもの日に合わせて妊娠を報告。《日々、大切に過ごしていきたいと思います》と短い文章だったものの、新たな家族の誕生の喜びを綴った。「さらに同時に投稿された写真には、青空にベビーシューズを掲げる様子を撮影したショットが添えられました。この投稿は、夫でロックバンド『MY FI