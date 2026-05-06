元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」で俳優の上田竜也が６日、東京・新宿区の東京グローブ座で開幕する主演舞台「リプリー」の初日前会見に登壇した。１９６０年にアラン・ドロン主演で「太陽がいっぱい」の邦題で映画化された小説が原作で、日本では舞台初上演。主人公の自堕落な青年、トム・リプリーを演じる上田は「稽古中『なんで俺はこの話を受けたんだ』と思うほど大変な、逃げ出したくなるような…」と難解な戯曲に苦しんだことを明か