◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人の宮原駿介投手（２３）が、今季初登板で１回１安打無失点の投球を披露した。０―５の８回から３番手で登板。初回、増田に四球、続く武岡に左前打を浴びて無死一、二塁のピンチを招いたが、後続の北村を三ゴロ併殺打、丸山和を遊直に仕留めて無失点で切り抜けた。ルーキーイヤーの昨季はシーズン途中から１軍に昇格し、１４登板２ホールドを挙げていた２年目左