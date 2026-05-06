◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）阪神がゴールデンウィーク（ＧＷ）最終戦を白星で締めくくり、５勝４敗で９連戦を終えた。Ｗ高橋の同姓対決は高橋遥人投手が制し、９回２安打無失点で今季４度目、３戦連続の完封勝利となった。この記録は２０１８年９月の菅野智之（巨人）以来。阪神では１９６６年のバッキー以来６０年ぶりとなった。若虎が高橋の好投を援護した。０―０で迎えた６回、高寺