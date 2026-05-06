◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）小祝さくら（ニトリ）はプロアマ戦で、元世界ランク１位の宮里藍さん（４０）と初めて同組でプレーーした。「試合より緊張した。すごく試合感があるラウンドになった。プレッシャーの中でラウンドできて、試合っぽいなって思いながら回っていた」。メジャー初戦の開幕