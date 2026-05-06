◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２２打席ぶりの安打を放った。「１番・左翼」でスタメン出場し、８回１死走者なしの第４打席。フルカウントから広沢の１５４キロ直球を右前にはじき返し、Ｈランプをともした。４月３０日・広島戦（東京ドーム）の２打席目から無安打が続いていた助っ人。４日・ヤクルト戦（同）は９連戦中だったこともあり、「けがされたら一番チ