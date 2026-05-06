タレントのホラン千秋が６日、自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「写真もたくさん撮ったのでまたシェア笑」と書き始めると、「いろいろな食器と組合わせるの楽しみ」とつづった。ピンク色のニットにジーンズを合わせたコーデを披露したホランは、机に並べられた様々な食器を前に笑顔を見せるショットなどを投稿した。この投稿には「素敵な食器の数々ですねホラン千秋さん、笑顔が凄く素敵で魅力的で可愛