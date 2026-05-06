◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）３歳春のダートグレード競走に１１頭（ＪＲＡ５、地元４、大井１、高知１）が出走して争われ、１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）が、好位から直線で差し切り、重賞初制覇をマークした。勝ちタイムは１分２８秒１。ＪＲＡ勢は２５年連続勝利となった。レー