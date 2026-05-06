◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）先発・高橋宏斗投手が、８回７安打２失点で降板した。５回まで２安打無失点、８奪三振と好投。だが、両チーム無得点の６回だった。先頭の高橋に左前打を許すと、無死一塁。続く高寺に高めの１５２キロ直球を、右翼ポール際に運ばれる２ランで先制点を献上した。それでも、７回は３者連続三振。８回は１死一、二塁のピンチを作るも、佐藤を空振り三振、大山を二飛