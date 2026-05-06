世界最高のファッションの祭典と言われるチャリティー・イベント「メットガラ」で共同ホストを務めたビヨンセとニコール・キッドマンが、それぞれ娘を同伴した。4日に米ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典は通常、18歳以上のみが参加可能となっているが、今年はそのルールを覆し、ビヨンセは14歳のブルー・アイビー、ニコールは17歳のサンデ