現代ロテムが製造した韓国産高速鉄道がウズベキスタンで初めて営業運転を開始した。現代ロテムは5日（現地時間）にウズベキスタンで新規高速車両「ジャロリディン・マングベルディ」号が実際に運行を開始したと6日、発表した。首都タシュケントと西部地域のシルクロードを代表する都市ヒヴァを結ぶ現地最長の鉄道路線（約1020キロ）を走行する。2024年にウズベキスタン鉄道庁と韓国産高速車両の供給契約を締結した現代ロテムは計7