米国防総省（戦争省）は5日（現地時間）、次期在韓米軍副司令官兼第7空軍司令官にデビッド・シューメーカー空軍少将を任命すると明らかにした。デビッド・アイバーソン現第7空軍司令官が通常の任期である2年を越えた中、米将官の人事時期と重なり交代手順を踏むだろうというのが米軍側の説明だ。米国防総省はこの日、報道資料を出し「シューメーカー少将を中将に昇進させ、在韓米軍副司令官兼連合空軍構成軍司令部（ACC）司令官、