BTS（防弾少年団）が米ビルボード（Billboard）チャートでロングヒットを続けている。5日（現地時間）に発表されたビルボード最新チャート（5月9日付）によると、5thフルアルバム『ARIRANG』（アリラン）のタイトル曲『SWIM』は、グローバル200およびグローバル（米国除く）チャートでそれぞれ2位を記録した。6週連続でトップ3を維持すると同時に、グローバル200では前週から1ランク上昇した。アルバム収録曲も全体的に好調だった