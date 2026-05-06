アメリカのルビオ国務長官はホルムズ海峡の封鎖をめぐり、中国がイランに対して封鎖を解除するよう働きかけることへの期待を示しました。【映像】ルビオ国務長官「イランの行動は世界的な孤立を招いている」ルビオ国務長官「中国側が伝えるべきことを伝えることを望む。ホルムズ海峡でのイランの行動は世界的な孤立を招いているということだ」ルビオ国務長官はトランプ大統領の中国訪問を前に、イランのアラグチ外相がきょうか