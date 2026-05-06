群馬県伊勢崎市でトラックに衝突され、家族3人が死亡した事故から2年です。遺族は「つらさを紛らわせて生きていくしかない」と話しました。【映像】「大きな事故がどんどん出てくるのはもどかしい」と訴える遺族湊斗くんの母親「（湊斗くんと）同じクラスだった子たちが大きくなって、あのぐらいになったんだ。あの中にいるのかな、いたのかなと」2年前の5月6日、伊勢崎市で対向車線にはみ出したトラックが乗用車に衝突し、塚