ホルムズ海峡周辺で貨物船が陸上から発射された可能性のある巡航ミサイルによる攻撃を受けて、フィリピン人の乗組員数人がけがしたと報じられました。【映像】ホルムズ海峡の様子アメリカCBSテレビによりますと、ホルムズ海峡周辺で5日夜貨物船がミサイルによる攻撃を受けたとアメリカ政府の関係者が明かしたということです。船はフランスの会社が所有し、攻撃でフィリピン人の乗組員ら数人がけがをしました。けがの程度は分