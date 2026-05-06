けさ、福島県郡山市の磐越自動車道で高校生1人が亡くなり、26人がけがをする事故が起きました。記者「郡山市の磐越道の事故現場です。マイクロバスなど複数の車が絡む事故がこちらで起こったとみられます。けが人も多数出たもようです」事故があったのは、福島県郡山市熱海町の磐越道上り線で、午前7時半ごろ、高校生が乗るマイクロバスがクッションドラムに衝突しました。その後、マイクロバスはガードレールに衝突し、後続の車が