俳優の堀田真由（28）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。「岸辺露伴は動かない」シリーズ最新作『泉京香は黙らない』の役として鼻ピアス＆金髪ボブ姿を披露した。【写真】びっくり！人生初の鼻ピアス姿を披露した堀田真由堀田は同作に出演したことを報告し「新人漫画家 西恩ミカを演じております」と自身の役を紹介。金髪のボブスタイルに鼻ピアス姿のオフショットを複数枚アップし「人生初の鼻ピ」と明かした。この