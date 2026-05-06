【ワシントン＝栗山紘尚】米国のルビオ国務長官は５日、第２子出産のために産休に入ったキャロライン・レビット大統領報道官の「代役」として、記者会見に臨んだ。外交トップの国務長官が代役を務めるのは異例で、ホワイトハウスで質問に答える姿は、「まるで大統領選のトライアウトのようだ」（政治専門紙ザ・ヒル）との見方も出ている。ルビオ氏は約５０分間の記者会見で、対イラン軍事作戦や今月中旬に予定される米中首脳会