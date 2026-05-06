Uターンによる混雑は今、どういう状況でしょうか。まずは高速道路の渋滞情報からお伝えします。午後4時前の東名高速・綾瀬スマートインター付近の映像です。上り線で昼すぎから渋滞が発生し、車の列が徐々に長くなっています。日本道路交通情報センターによりますと、この辺りでは午後3時半現在、7キロの渋滞になっているということです。Uターンラッシュのピークはきのうでしたが、きょうも各地で渋滞が発生しています。午後3時半