正式名称は「A線」「B線」鉄道や道路では、「上り」「下り」という表現が用いられます。例えばJR東海道線では、東京方面行きが「上り」、東京から離れる方面が「下り」とされています。 【方向表示の違い】これが東京の地下鉄の旅客案内です（画像）一方で、路線の形状や役割によって異なる呼び方もあります。東京都心を一周する山手線では「内回り」「外回り」、東京を挟んで大宮方面と大船方面に分かれる京浜東北線では「南