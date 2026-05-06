意外なイヌ科の動物 イヌ科は非常に広いグループなのですが、同じイヌ科の動物であっても、見た目にも生態にも大きく異なる特徴を持っています。 イヌ科（Canidae）は“食肉目”に属しており、鋭い嗅覚、高い社会性を持つ動物である、ということも特徴のひとつです。 1.クルペオギツネ 南米アンデス山脈周辺に生息する「クルペオギツネ」をご存知でしょうか。 イヌ科の動物としては、非常に体の大きな動