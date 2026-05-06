昨今の昭和レトロ人気の影響か、純喫茶を模した“映える”店が増えています。しかし、独特の雰囲気は一朝一夕で作れません。編集部が見つけた茨城県日立市の『佛蘭西館（ふらんすかん）』は、年季の入った名店。そこにしかない空間は、わざわざ足を運びたくなる一軒でした。サンド＆ブレンド、味を引き立て合うまさに名コンビ『佛蘭西館（ふらんすかん）』＠茨城県日立市まるで絵画みたいな世界観、創業から変わらぬ風情と味に浸る