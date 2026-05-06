中井亜美がインスタを開設し、ファンが歓喜した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪の女子フィギュアスケートで銅メダルを獲得した18歳の中井亜美が、公式インスタグラムを開設したことを報告。この知らせにファンが歓喜した。【写真】「お待ちしておりました！！」中井亜美がインスタ開設初投稿をチェック中井は初めての投稿で「アカウント開設することになりました！中井亜美です！よろしくお願いします」と綴ると、5枚