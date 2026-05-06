＜Mさんからのおたより＞【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…2024年8月24日、山口県で行われたワイルドバンチフェスでの出来事です。子供3人、私たち親2人の家族5人で行っていました。ライブ終盤、混雑を避けて駐車場へ帰っている途中、「楽しかったね」なんて盛り上がっていたら不注意で、当時2才の三男をカートから転倒させてしまいました。息子の出血を見て母親は過呼吸に三男はおでこを負傷。真夏で体